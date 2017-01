Les Enfoirés : Lorie a fait un malaise sur scène

Sur Twitter, la chanteuse de 34 ans explique avoir eu "un gros coup de fatigue". Et s'est s’excusée aussi auprès de ses fans : "Hello ma Lorie Family, je suis désolée pour tous ceux qui sont venus au show hier soir", a-t-elle commencé. Et d'ajouter : "Je me suis bien reposée et je vais un peu mieux (…) Merci pour tous vos messages, ils me donnent de l’énergie", de quoi rassurer ses fans... quoique. En effet, la tournée des Enfoirés se termine le 23 janvier et il semble que Lorie ne soit pas encore prête à remonter sur scène : "Ce soir encore, je ne pourrai pas faire tous les tableaux prévus", a-t-elle prévenu.