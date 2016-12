Les raisons du divorce de Sia dévoilées

Il n'y a pas grand chose qui permet de différencier un divorce de star d'un autre, lorsqu'une petite fortune est en jeu et bien souvent, les raisons sont les mêmes d'un couple à l'autre. En général, lorsqu'un couple connu divorce, il cite des "différends irréconciliables", explique que chacun respecte et souhaite le meilleur à l'autre et demande que l'on respecte sa vie privée en ces temps compliqués.





Et il n'y a donc aucune raison que le couple formé par Sia et Erik Anders Lang n'échappe pas à la règle. Le 7 décembre dernier, on apprenait que la chanteuse et son mari se séparaient mais les raisons demeuraient encore cachées : c'était sans compter sur les fins limiers de TMZ.