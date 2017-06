Liam Gallagher n'a pas trop aimé la reprise de "Don't look back in anger" par la Garde Républicaine

On commence à le savoir, Liam Gallagher est un homme bourré de talent mais plutôt direct, quitte à écorner ce que tout le monde a adoré. A l'occasion du match amical, France-Angleterre qui se déroulait au Stade de France, un hommage aux victimes de l'attentat de Manchester a été rendu et la musique de la Garde Républicaine a interprété "Don't look back in anger", le tube du groupe mancunien, Oasis.





Un moment émouvant pour les spectateurs dans le stade et devant leur télé, salué par beaucoup de monde sauf le chanteur d'Oasis himself : Liam Gallagher. Jamais avare de critiques, l'ex-leader du groupe a déclaré dans une interview à So Foot qu'il avait "eu des sueurs froides" et qu'il avait "été obligé d'éteindre sa télé" avant de la rallumer pour le coup d'envoi.