Lily-Rose Depp sur les traces de sa mère : à 17 ans, elle pose topless pour le magazine Vogue et fait polémique

Sur le dernier, elle apparaît nue, bras devant ses seins et collier de perles dans les mains. De quoi rapidement créer une polémique et déchaîner les internautes, qui ont vivement critiqué la photo dans les commentaires. "C'EST DÉGOÛTANT" peut-on lire, "C'est trop. Mets des vêtements, tu es plus belle avec", "elle est trop jeune pour ça!".





Au milieu de ce flot de réactions négatives, certains s'interrogent tout de même sur la pertinence de la polémique. "Remplacez ses mains par un haut de bikini et vous auriez la même réaction (que celle) de condamner le photographe ? Je ne le défends pas ...je pose la question." se demande ainsi un internaute.





Heureusement, la jeune femme peut compter sur de nombreux soutiens : "bravo au photographe et merci mademoiselle lili rose pour ce joli sourire qui te va très bien", "Magnifique, pas de polémique à avoir c de l'art". Lily-Rose Depp, qui avait également partagé la photo sur son compte Instagram, l'a depuis supprimée. On ignore pour l'heure ce que sa mère (en photo ci-dessous dans le film Noce Blanche) en a pensé...