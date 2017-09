Une rue Line Renaud inaugurée à Las Vegas : "C'est un immense bonheur, c'est indescriptible"

Petite allée de 3 mètres permettant d’accéder à une entrée du fameux casino Caesars Palace, la "Line Renaud Rd" a été inaugurée jeudi, à quelques enjambées du légendaire Strip, boulevard mythique de Las Vegas. L’actrice et chanteuse de 89 ans était présente dans la capitale du jeu et s’est montrée particulièrement émue. "C’est un immense bonheur, je ne peux pas vous dire, c’est indescriptible et je pense bien entendu à ma famille qui est là-haut aussi, qui a tellement aimé Las Vegas et qui a assisté à ma carrière ici", a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux.