Antonella Roccuzzo, l'épouse de Lionel Messi, annonce l'arrivée de leur troisième enfant

La famille de Lionel Messi va bientôt s'agrandir. Déjà père de deux garçons, Thiago et Mateo, l'attaquant argentin du FC Barcelone va être père pour la troisième fois. C'est son épouse Antonella Roccuzzo qui l'a annoncé ce dimanche sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la jeune femme a ainsi écrit : "Famille de cinq." suivi du hashtag #Bénis. Le post est accompagné d'une photo montrant Lionel et les petits Thiago et Mateo, les mains posées sur le ventre d'Antonella Roccuzzo.





Les heureux parents, Lionel Messi, 30 ans, et Antonella Roccuzzo, 29 ans, se sont connus en 1996 en Argentine, à Rosario, ville d'où ils sont originaires, mais n'ont commencé leur idylle que dix années plus tard, "La Pulga" poursuivant sa formation au FC Barcelone, en Espagne. Lauréat de cinq Ballons d'Or, de huit championnats d'Espagne et de près de quatre Ligue des champions, Lionel Messi n'a jamais quitté le club catalan durant sa carrière professionnelle.