Lionel Messi se marie aujourd'hui en Argentine avec Antonella Roccuzzo, son amour de jeunesse : ce que l'on sait de la fête

Cela risque d'être le mariage de l'année dans la catégorie Football. Lionel Messi et sa compagne Antonella Rocuzzo vont se marier, ce vendredi 30 juin, chez eux à Rosario en Argentine. Au programme de la noce : un banquet gargantuesque, de la musique argentine et des invités plus que prestigieux, le tout "made in Rosario".





En effet, le couple a décidé de faire marcher l'industrie locale de la ville pour son union. Aussi, l'entreprise organisatrice du mariage, mais aussi le photographe, le coiffeur de la mariée et la vingtaine de coiffeurs mobilisés pour les invités sont tous originaires de Rosario. Que nous réserve ce mariage ? On vous dit tout !