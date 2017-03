"Love is everything" : le nouveau message de soutien de Laeticia Hallyday à son mari

Quelques jours plus tôt, Laeticia, toujours, remerciait tous ceux qui avaient envoyé des messages et écrivait un message fort avec une photo d'elle, Johnny, leurs filles et leur chien : "Mon homme a un moral de battant, de vainqueur qui continuera à défier les lois de la nature, c'est un guerrier, un lion (...) Accompagnons-le pour qu'il remporte ce nouveau combat dans la dignité et la douceur #abientotsurscene". Et de scène justement, dans l'entourage du chanteur, pas question pour l'instant de remettre en cause les 17 dates de la tournée des "Vieilles Canailles" avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, du 10 juin au 5 juillet. "Rien ne change. Rendez-vous est pris le 10 juin à Lille, l'artiste a hâte d'y être", a assuré la société de production à l'AFP.