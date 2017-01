Luigi Kröner, le fils de la chanteuse Elsa sacré champion d'île de France de Kick boxing

Un jeune homme au palmarès de compet' fait la fierté de sa maman Elsa qui s'en était d'ailleurs vanté lors d'une interview à nos confrères de Téléloisirs. "C'est un sportif accompli dans les arts martiaux (...) D’ailleurs, dès que je dois me prépa­rer pour un rôle ou effa­cer le résul­tat de quelques excès, je l’ap­pelle. Je suis très fière de lui", avait-elle déclaré.





Fière oui, mais inquiète aussi. Il faut dire que ce sport n'est pas franchement le plus doux qui soit. "je ne vais plus voir ses combats depuis qu'il est ado. Tant qu'il était petit et que ça restait gentil, ça allait. Une fois qu'il a grandi, l'état d'esprit des matchs a changé, j'ai préféré éviter, même si je suis ses résultats. Je lui dis juste de faire attention", racontait cette maman un peu angoissée.