Madonna à nouveau maman : la star s'apprête à adopter des jumelles au Malawi

La famille de la Madone s'agrandit. Madonna sera bientôt l'heureuse maman de six enfants après que la justice du Malawi l'a autorisée, mardi, à adopter des jumelles de quatre ans. Esther et Stella viendront rejoindre Lourdes (20 ans), Rocco (16 ans), David et Mercy (11 ans tous les deux). Les fillettes ont grandi dans le même orphelinat que David Banda, le garçon que la chanteuse de 58 ans a adopté en 2006, dans la ville de Mchinji, dans le centre-ouest du pays. C'est au Malawi également qu'elle avait adopté la petite Mercy James en 2009.