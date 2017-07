Mais pourquoi Rihanna a-t-elle demandé à être reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron ?

De Rihanna, le grand public connaît les tubes imparables et les clips sulfureux. Un peu moins l’engagement caritatif et humanitaire, pourtant permanent depuis le début de sa carrière. En 2006 déjà, la star de la Barbade créait la Believe Foundation, afin de venir en aide aux enfants victimes de maladies graves. Depuis, la chanteuse a régulièrement prêté sa voix – et son image – à des événements destinés à lever des fonds pour la recherche sur le sida ou le cancer.





En 2012, elle passe à la vitesse supérieure en lançant la Clara Lionel Foundation, en hommage à ses grands-parents Clara et Lionel Braithwaite, afin d’améliorer la qualité de vie et l’accès à la culture dans les pays en voie de développement et/ou en crise. Elle a notamment permis l'ouverture d’un centre d’oncologie et de médecine nucléaire dans un hôpital de la Barbade ou encore le lancement d'un programme de microsubventions pour les écoles de l'île.