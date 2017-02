Malgré les critiques, Madonna présente ses deux jumelles adoptées au Malawi

Les deux fillettes avaient été placées dans un orphelinat du centre-ouest du Malawi, près de la frontière avec la Zambie, après la mort de leur mère peu après leur naissance. Leur père avait quitté le foyer pour se remarier et leur grand-mère n'avait pas de place pour elles. Le père des jumelles a donné son accord à l'adoption des enfants, acceptant de "renoncer de manière permanente", à ses droits parentaux, sans compensation financière, décrit l’AFP.





La chanteuse a désormais quatre enfants adoptés au Malawi, après David Banda en 2006 et Mercy James en 2009. Avec Lourdes Leon et Rocco Richie, la fratrie s’élève maintenant à six.