Malheur ! Jenifer révèle que sa relation avec Jean-Pascal Lacoste "avait été romancée"

"J’étais en colonie, avec des gens que j’aimais bien. Je savais que ça ne durerait que trois mois tout au plus. Oui, il y a eu des jours où j’ai eu envie de sortir. Je me sentais dépassée parce que j’avais flirté (avec Jean-Pascal, ndlr), et que je n’assumais plus trop dès le lendemain. Je l’aimais bien, pas plus. Tout avait été romancé…" assure-t-elle au magazine.





De quoi dévaster les fans de la première heure de la chanteuse et de son hidalgo dumoment, et actuelle membre du jury de "The Voice Kids". Si elle déclare s'être bien amusée durant cette expérience de trois mois - qu'elle a remportée - elle avoue avoir songé plusieurs fois à quitter l'émission : "Il y a eu des jours où j'ai eu envie de sortir".