Maman pour la seconde fois, Pink voit la vie en bleu

Elle avait annoncé sa grossesse il y a six semaines seulement à l'aide d'un joli cliché posté sur Instagram. Pink a choisi la même méthode pour présenter son nouveau-né, arrivé à point nommé pour les fêtes. Déjà maman de Willow Sage, 5 ans, la chanteuse américaine de 37 ans a donné naissance le 26 décembre à un petit Jameson Moon Hart dont elle a dévoilé la bouille sur ses réseaux sociaux. Un prénom original et plein de sens pour la famille Hart.





Le choix était déjà fait depuis la première grossesse du couple qu'elle forme avec le champion de BMX Carey Hart. "Mon père s'appelle James et mon frère Jason. Carey et moi sommes tous les deux Irlandais, le deuxième prénom de Carey est Jason et Jameson... On aime le whiskey. C'est du gâteau !", avait-elle expliqué à Access Hollywood en 2010.