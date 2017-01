Manny Gutierrez, premier homme égérie de Maybelline

Un peu plus tard, il entame des études de médecine mais se rend vite compte qu'il a d'autres aspirations : il démarre sa carrière de maquilleur dans les enseignes commerciales de Sephora et Mac... La suite, on la connaît : des vidéos sur YouTube, des comptes Instagram qui explosent et Maybelline l'embauche en tant qu'ambassadeur de la marque de cosmétiques.





Une nouvelle tendance marquante dans les cosmétiques. Car Manny Gutierrez n'est pas le seul homme à être devenu ambassadeur d'une marque de maquillage : James Charles est devenu ambassadeur de CoverGirl et Thomas Halbert, celui de la marque Mac.