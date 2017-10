Mariage royal : 3 bonnes raisons de penser qu'entre le prince Harry et Meghan Markle, c'est pour bientôt

Pour vivre heureux, vivons cachés. Si le prince Harry, 33 ans, et Meghan Markle, 36 ans, ont appliqué ce principe dans les premiers mois de leur relation, ils s'en passent désormais bien. Le jeune couple, ensemble depuis un an et demi, semble plus amoureux que jamais et prêt à sauter le pas. "Ce n'est pas une question de "si" mais de "quand"", affirment même leurs amis au DailyMail. Mais le planning s'annonce serré du côté de la famille royale britannique qui s'agrandira en avril avec l'arrivée du troisième royal baby de Kate Middleton et du prince William.





Cela laisse donc une fenêtre de six mois aux tourtereaux pour officialiser leurs fiançailles sans faire de l'ombre au frère/à la soeur du prince George et de la princesse Charlotte. Les médias britanniques sont quant à eux persuadés que la demande a déjà été faite cet été lors d'un voyage au Botswana. A LCI, nous avons aussi trois bonnes raisons de croire que le mariage entre le prince et sa belle sera pour bientôt.