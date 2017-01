Mariah Carey se dit "mortifiée" dans sa première interview depuis le fiasco du Nouvel an

Alors, comment se sent-elle ? La réponse est digne de Mariah Carey. Pleine de distance et digne d'une tragédienne grecque. "Tout ce que je peux dire c'est que Dick Clark (producteur de légende qui a donné son nom à l'émission du Nouvel an, ndlr) était une personne incroyable et j'ai été assez chanceuse de travailler avec lui quand j'ai débuté dans l'industrie musicale. Je suis persuadée que Dick Clark n'aurait jamais laissé un artiste traverser tout ça et il aurait été aussi mortifiée que je l'ai été sur le moment", a-t-elle lâché.