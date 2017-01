Marina Kaye photographiée une cigarette à la main : "Je ne suis et ne serai jamais un exemple"

Accablée de commentaires, Marina Kaye a été contrainte de publier un message afin de répondre aux internautes. "Hello tout le monde, mon but n'était pas abso­lu­ment pas de choquer qui que ce soit en postant une photo ciga­rette à la main qui n'a pas du tout été prise pour m'affi­cher en fumant. Je tiens tout de même à ce qu'on respecte mes choix, mes envies et surtout ma vie, je suis une chan­teuse mais n'en reste pas moins humaine et j'ai de nombreuses fois précisé que je ne suis et ne serai jamais un exemple pour qui que ce soit et je n'ai abso­lu­ment pas envie de l’être."





Si elle ne souhaite pas être un exemple pour son public, Marina Kaye est malgré elle sous les feux des projecteurs. Tout comme la chanteuse Louane, c'est un public assez jeune qui la suit et chacun de ses faits et gestes est épié. En juin dernier, l'actrice de "La Famille Bélier" avait à son insu fait les gros titres avec une photo d'elle seins nus en une du magazine Public. Comme pour Marina Kaye, certains lui ont reproché de s'afficher sans tabou avec une telle notoriété... et d'autres on pris sa défense.