PHOTOS - Marion Cotillard et Guillaume Canet se chambrent sur Instagram (et c'est savoureux)

Il ne fallait pas la chercher, Marion Cotillard. En postant sur Instagram un cliché d'elle peu flatteur, Guillaume Canet a déclenché la bataille numérique la plus drôle de ces derniers mois. Tout commence mercredi 4 janvier au soir. Le couple d'acteurs français prend la route de Lille, pour la première étape de la tournée en province de leur prochain film, Rock'n Roll, réalisé par Monsieur. Madame, enceinte de leur deuxième enfant, profite alors du voyage en TGV pour faire une sieste. Et se fait photographier la tête penchée et la bouche ouverte.