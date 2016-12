Mark Hamill et la famille "Star Wars" envoient leur Force à Carrie Fisher

Parmi les messages et les prières d'anonymes, les voix de ses anciens partenaires dans "Star Wars" se sont fait entendre. À commencer par celle de son jumeau à l'écran, Mark Hamill. "Comme si 2016 pouvait être pire... J'envoie tout mon amour à Carrie Fisher", a tweeté l'interprète de Luke Skywalker. "Mes pensées et prières pour notre amie et la princesse préférée de tout le monde en ce moment... Carrie Fisher", a poursuivi sur Twitter Peter Mayhew, l'acteur qui se cachait derrière Chewbacca. "Tellement inquiet, je suis heureux d'entendre des nouvelles positives", a-t-il ajouté en apprenant qu'elle était désormais dans un état stable. Billy Dee Williams, qui a prêté ses traits à Lando Calrissian dans les épisodes V et VI de la saga, a lui aussi "envoyé son amour" à l'actrice, lui demandant de "guérir".