Mark Zuckerberg annonce sur Facebook qu'il va être à nouveau papa

Mark Zuckerberg est aux anges. Le patron de Facebook a annoncé sur le réseau social qu'il allait être papa pour la deuxième fois. "Priscilla et moi sommes ravis de partager que nous attendons une autre petite fille !", a-t-il annoncé. "Après les difficultés que nous avons connues pour avoir Max, nous n’étions pas sûrs de vouloir ni même de pouvoir avoir un autre enfant. Quand Priscilla et moi avons découvert qu’elle était enceinte, notre premier souhait a été que l’enfant soit en bonne santé. Mon second était que ce soit une fille", a expliqué le futur papa.