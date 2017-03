Mary-Kate Olsen se confie sur son quotidien avec Olivier Sarkozy

Elle a accepté de lever (un peu) le voile sur sa vie privée. Dans un entretien accordé au magazine The Edit, Mary-Kate Olsen s'est confiée sur sa vie de famille avec Olivier Sarkozy.





"J’ai un mari, deux beaux-enfants, je dois rentrer chez moi et préparer le dîner. Le week-end, je monte à cheval. Il faut trouver ce qui vous aide à vous détendre, et si vous ne savez pas, il faut chercher. Ou alors, vous saturez et vous n’êtes pas productif", a expliqué la jeune femme.