Matthew McConaughey demande aux Américains d'accepter Trump et Twitter n'est pas du tout d'accord

"All right, all right, all right" ? Le 29 janvier dernier, Matthew McConaughey était invité du The Andrew Marr Show en Angleterre, pour la promotion de Gold, son nouveau film qui débarque en France le 19 avril prochain. Et le journaliste en a profité pour lui demander son avis sur Donald Trump et la forte opposition des Américains depuis son investiture le 20 janvier dernier. Après une question légèrement orientée, l'acteur a expliqué qu'il "est temps d'accepter sa victoire".





"Ils n'ont pas le choix maintenant. C'est notre président. C'est peut-être la phase d'investiture la plus vive et la plus discordante que l'on a jamais connu, mais il est aussi temps pour nous de l'accepter. Commencer à être constructif, avec lui, durant les quatre prochaines années. Même pour ceux qui sont en profond désaccord avec ses principes et les propos qu'il tient" a-t-il assuré.