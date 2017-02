Melania Trump, heureuse en First Lady ? "Ce n'était pas son rêve mais celui de Donald"

Melania Trump rêvait-elle d'une autre vie que celle de First Lady ? Après un mois de présidence Trump, un de ses amis l'affirme haut et fort. "Elle ne voulait pas de cette vie, a confié à US Weekly le styliste américain Phillip Bloch, proche de la Première dame des Etats-Unis. C'était le rêve de Donald. Honnêtement, ça fait beaucoup de choses à gérer."





Le 20 janvier dernier, lors de l'investiture de Donald, l'attitude jugée "triste" de Melania Trump avait été largement commentée sur les réseaux sociaux à tel point qu'un hashtag "#FreeMelania" (traduisez "libérez Melania") avait même été lancé. Samedi , la Première dame était bien aux côtés de son mari pour un meeting qui a replongé le couple dans l'ambiance de la campagne (voir la vidéo ci dessous).