Michael Fassbender est un homme marié

Pas de confirmation officielle. Mais des photos qui ne trompent pas. Celles d'alliances à l'annulaire gauche, signe de leur union. Michael Fassbender et Alicia Vikander, en couple depuis trois ans, se sont passés la bague au doigt ce week-end, rapportaient les médias anglo-saxons en début de semaine. Les deux acteurs, âgés de 40 et 29 ans, ont choisi l'île espagnole d'Ibiza pour se dire "oui" en présence de leurs familles et leurs amis. Et quelques photographes indiscrets qui les ont surpris à la veille et au lendemain de la noce.