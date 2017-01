Michel Drucker raconte pourquoi il n’a jamais eu d’enfant

De fait, Dany Saval est à l’époque une actrice en vogue qui compte déjà une vingtaine de films à son actif. Mariée brièvement au compositeur Maurice Jarre, elle est déjà maman d’une petite fille. "Stéfanie, sa fille, avait 5 ans. J’ai tout de suite su qu’elle avait failli y passer, à la naissance : elle est née à 5 mois et 1 semaine. Trois mois de couveuse, à Los Angeles. Dany a été hyper-traumatisée par cette naissance d’autant que l’obstétricien lui disait que ça risquait d’être compliqué pour la suite", raconte Michel Drucker.





Après avoir damé le pion à Claude François – qui convoitait également la belle –, le présentateur et l’actrice se marient en 1973 à Las Vegas. Quarante-quatre ans plus tard, ils sont toujours ensemble et Michel Drucker ne regrette rien. "J’ai eu le coup de foudre pour Stéfanie, je l’ai tout de suite considérée comme ma fille. Je l’ai vue grandir, travailler, les années ont passé et je n’ai pas éprouvé le besoin d’avoir un autre enfant", a conclu l’animateur, qui joue toujours actuellement son one man show "Seul… avec vous".