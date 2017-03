Michelle Obama invitée cette semaine de MasterChef Junior

Toujours très engagée dans la lutte contre l'obésité et pour la promotion des fruits et légumes frais, Michelle Obama propose aux jeunes chefs une boîte garnie de fruits et légumes, pommes, aubergines, poivrons, tomates... "L'un de mes plus grands combats est de m'assurer que les enfants comme vous ont la nourriture nutritive dont ils ont besoin pour grandir en bonne santé. Donc, pour votre challenge mystère je vous demande à tous d'arriver à une recette originale saine sur le modèle de MyPlate, en remplissant la moitié de votre assiette avec des fruits et légumes et le reste avec des grains entiers, des protéines maigres et des produits laitiers", explique Michelle Obama qui a lancé en 2011 le programme MyPlate. Objectif ? Aider les Américains, et surtout les enfants, à retrouver une alimentation équilibrée. Il s'agit d'une assiette découpée en quatre portions, une pour les fruits, une pour les légumes, une pour les féculents et une pour les protéines.





Si l'un des enfants semble rétif à l'utilisation de légumes en cuisine, le reste du groupe accepte le défi avec enthousiasme. L'une des fillettes en particulier, visiblement très émue : "Michelle Obama, c'est Wonder Woman (...) C'est mon idole".