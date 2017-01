Mireille Darc donne de ses nouvelles : elle se remet doucement de son hémorragie cérébrale

La comédienne a donc demandé à Anthony Delon, le fils aîné d'Alain Delon, qu'elle a élevé durant quinze ans, de prononcer quelques mots. "Chers amis, lorsque Véronique de Villèle m'a proposé, il y a six mois, d'être la marraine du 12e gala pour la recherche sur Alzheimer, j'ai accepté sans hésitation, car je connaissais bien la fondation et je me sentais solidaire de son combat. J'ai appris depuis que notre cerveau, cet organe fragile et merveilleux, était la dernière frontière du corps humain : la plus mystérieuse, la plus complexe", a expliqué Mireille Darc.