Miss Univers 2017 : showbiz, humanitaire, politique... quatre reconversions réussies pour inspirer Iris Mittenaere

3/4Dayanara Torres. Sacrée Miss Univers en 1993, Dayanara Torres fait le tour du monde et monte sa fondation pour venir en aide aux enfants défavorisés de Puerto Rico - son pays - et des Philippines. Puis, elle s'essaye au cinéma et à la musique. En 2000, elle épouse le chanteur Marc Anthony et tous deux auront deux garçons. Quatre ans plus tard, le couple se séparer et le chanteur se marie avec Jennifer Lopez... une semaine après avoir divorcé. De son côté, Dayanara tourne dans le soap opéra "Les feux de l'Amour". Une coïncidence, probablement...