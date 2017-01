Miss Univers : et maintenant, à quoi va ressembler le quotidien d’Iris Mittenaere ?

A peine sa couronne posée sur la tête, Iris Mittenaere enchaînera les tournées médiatiques, les interviews, les apparitions lors d'évènements organisés par les sponsors, les campagnes de publicité, les shootings photos et les voyages. Mais pas que. "A travers l'organisation, la gagnante a accès à une plateforme de possibilités basées sur ses objectifs de l'année. Aux côtés de l'organisation Miss Univers, elle cherchera à atteindre ses objectifs à l'échelle nationale et mondiale", précise le site. Alors, quels sont-ils ces objectifs ? "S'impliquer et donner à travers des associations". "En tant que leaders et modèles pour leurs communautés, nos candidates et gagnantes travaillent pour amener des changements positifs en faisant du volontariat, des levées de fonds et des plaidoyers", indique l'organisation.