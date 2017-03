Découvrez Eloy Pechier, Mister Ile-de-France et nouveau Mister France

Il jouait à domicile. Des 15 candidats, c’est lui qui a été choisi. Eloy Pechier, Mister Ile-de-France 2016 et cadet de l’élection (il a 19 ans) est devenu devant ses amis et sa famille Mister France 2017. Originaire de Paris, le jeune homme était logiquement le plus soutenu dans la salle du Palace. Le public n’ayant pas de pouvoir pour l’élection, c’est en séduisant le jury ainsi que les votants sur internet et par sms (comptant respectivement pour 60 et 40% des voix) qu’il s’est imposé, devant Mister Nouvelle-Occitanie Cédric Tongbé et Mister Normandie Alexis Vildier. Il succède ainsi à Salim Arik.