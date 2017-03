Grand-mère pour la quatrième fois, Caroline de Monaco officialise elle-même la bonne nouvelle

Le nouveau-né, dont le prénom n'a pas été dévoilé, rejoint ses cousins Sachat (3 ans) et India (2 ans), les enfants d'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, et Raphaël (3 ans), né des amours de Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh. Une bande de jeux désormais bien garnie pourJacques et Gabriella (2 ans), les jumeaux du prince Albert et de la princesse Charlène.