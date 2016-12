Mort de George Michael : Sarah Michelle Gellar se trompe et rend hommage à Boy George

La frénésie du tweet en série et de la réaction à chaud peuvent parfois susciter de gros ratés. Ainsi l’actrice Sarah Michelle Gellar aurait sans doute dû tourner son pouce sept fois dans sa poche avant de publier son message sur son compte Twitter, après l’annonce de la mort de George Michael. La mort du chanteur le 25 décembre a suscité de nombreuses réactions de la part de stars et de nombreux anonymes. L’inoubliable interprète de Buffy Contre les Vampires a ainsi voulu se joindre aux hommages rendus à la star… Sauf que l’actrice de 39 ans s’est un peu trompée de George. Au lieu de faire ses adieux à George Michael, elle a adressé son mot à Boy George qui est toujours vivant.





"Do you really want to hurt me (Veux-tu vraiment me faire du mal) ? Je suppose que oui année 2016 – RIPBoyGeorge, j’étais sincèrement une de tes plus grandes fans", a-t-elle écrit sur son compte Twitter en faisant ainsi référence au célèbre titre de Culture Club, le groupe de Boy George.