Mort de Ludovic Chancel : sa compagne Sylvie Ortega Munos en colère contre Sheila

Si elle ne cite pas le nom de Sheila, la compagne de Ludovic Chancel l’évoque de manière indirecte : "Vous avez tout compris", répond-elle ainsi à une internaute qui juge que "pour sa mère, vous êtes la femme à abattre car vous avez donné l'amour qu'elle n'a jamais eu pour lui."





Les tensions entre Sheila et Sylvie Ortega Munos pourraient également s’expliquer par la plainte pour homicide involontaire, déposée par la chanteuse. "Ce n’est pas contradictoire avec la volonté d’une mère de comprendre les causes et les circonstances exactes de la mort de son fils", déclarait vendredi 21 juillet à l'AFP l’avocate de Sheila, Me Carine Piccio.