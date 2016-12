VIDÉO - Coupe en brosse, cheveux blonds platinés, rappeur, ... : George Michael en 7 looks

1 Le look "Brosse" - début des années 80 Perfecto, t-shirt blanc, lunettes noires et regard perçant, George Michael est un beau gosse à la coupe en brosse. Avec Wham Rap!, premier single du duo que forme le jeune homme aux cheveux bruns avec Andrew Ridgele, c'est le début du succès de Wham!.

2 Le look "Blond platine" - 1984 "Wake me up before you go-go","Last Christmas"et "Careless Whisper", tous ces tubes écrient en 1984 montrent le chanteur coiffé d'un brushing bouffant blond platine et d'un bronzage californien. George Michael est alors l’idole des adolescents et surtout des adolescentes.

3 Le look "Barbu sexy" - Fin des années 80 Avec "Faith", c'est le début d'une carrière solo pour l'artiste mais aussi d'un nouveau style vestimentaire. Barbe de trois jours, blouson de cuir et boucle d'oreille en forme de crucifix, George Michael s'impose comme un sex-symbol et le dit haut et fort avec "I want your sex" en 1987.

4 Le look "Rap" - Début des années 90 Avec "Too Funky" en 1992, George Michael change de style radicalement. Casquette sur la tête, sweat-shirt et veste en jean, toujours aussi séduisant, le Britannique aborde un look de rappeur.

5 Le look "Gothique" - 1996-2000 Avec "Jesus to a child" et "Fast Love" en 1996, George Michael troque son look de bad boy contre un look presque "gothique". Clip sado-maso, chemise en cuir, sourcils taillés et petite barbichette, il devient méconnaissable.

6 Le look "Crooner moderne" - Années 2000 Après un passage à vide au début des années 2000, George Michael fait son grand retour en 2004 avec "Patience", un album qui sent la nostalgie et son look aussi. Verres fumés, chemise ouverte, coupe ringarde, la pop star entame alors une tournée "25 live tour" pour fêter ses 25 ans de carrière.