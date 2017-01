"Muslim ban" : Hollywood monte au créneau contre le décret anti-immigration de Trump

Sur Twitter, les messages du tout Hollywood se multipliaient ce samedi soir. Chrissy Teigen, l'épouse de John Legend, a qualifié Donald Trump d'"être humain malade et démoniaque". "Bon, un bon nombre de pays du "Muslim ban" font partie de l'OPEP, je me demande si cela va faire gonfler les prix", s'est interrogée Patricia Arquette. Mark Hamill a lui partagé une Une du "New York Daily News" représentant la Statue de la liberté en pleurs sous le titre "On ferme la porte dorée", en utilisant le hashtag "non-américain".