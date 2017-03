Natalie Portman a accouché d'une petite fille

"Natalie Portman et son mari Benjamin Millepied ont accueilli une petite fille, Amalia Millepied, le 22 février. La maman et le bébé se portent bien", a déclaré le représentant de l'actrice. Absente de la cérémonie des Oscars le 26 février dernier pour cause de grossesse, tout le monde pensait que la comédienne de 35 ans se reposait tranquillement en attendant l'arrivée de son bébé.