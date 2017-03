Natalie Portman très enceinte dans le nouveau clip de James Blake

Cela fait un moment que l'on n'avait pas vu un clip du chanteur britannique, James Blake. Alors que son dernier album, The Colour of Anything, est sorti l'année dernière, l'interprète vient de mettre en ligne son tout dernier clip, signé Anna Rose Holmer, la réalisatrice de "The Fits".





Dans ce clip, tout en douceur, on y voit une Natalie Portman sublimée par des images en noir et blanc et... très enceinte. Selon People.com, le clip a été tourné quelques jours avant la naissance de son deuxième enfant, une petite fille née de ses amours avec le chorégraphe Benjamin Millepied.