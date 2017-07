Nehuda et Ricardo : accusés de maltraitance sur leur bébé de 4 mois, ils brisent le silence

Ricardo assure avoir alors appelé "les pompiers tout de suite". "On leur a tout dit. Ils nous ont transférés vers le samu. Comme elle n'avait pas perdu connaissance, ils nous ont conseillé de l'emmener à l'hôpital le plus proche. À Joigny, ils n'avaient pas de service pédiatrique alors elle a été transportée à Dijon en hélicoptère. (...) Sur le moment, je n'ai pas réfléchi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai conduite à l'hôpital le plus vite possible. Après, quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'ai eu le contrecoup."





Car Nehuda l’assure : Ricardo a aussitôt été pris de remords. Il "a beaucoup pleuré, il s'en voulait tellement. Sur le moment, je ne pensais qu'à une chose : la prise en charge de Laïa. Il fallait que les médecins s'en occupent, c'était notre priorité. J'étais en panique. [La police] est arrivée deux jours plus tard. (...) Le stress. On n'était pas préparés à être embarqués."





Depuis, la petite fille, selon le couple, irait "beaucoup mieux". "Laïa a eu une fracture incomplète déplacée du maxillaire. Elle n'a pas subi de chirurgie. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Elle aurait pu sortir de l'hôpital au bout de six jours mais avec la procédure, ils l'ont gardée. Les médecins lui ont fait passer une radio du squelette pour voir si elle ne souffrait pas du syndrome du bébé secoué. Ce n'était pas le cas et c'était déjà un premier signe qu'il ne s'agissait pas de maltraitance. Si ç'avait été un coup volontaire, ç'aurait été plus grave selon l'expert."