Nelsan Ellis, l'acteur de True Blood, est mort des suites d'un sevrage alcoolique

Ellis est mort à la suite de complications d'un sevrage alcoolique, comme l'indique le communiqué de la famille, par le biais de son agent : "Nelsan luttait contre une addiction à la drogue et à l'alcool depuis de nombreuses années. Après plusieurs essais en centre de désintoxication, il a décidé de se sevrer d'alcool par ses propres moyens. Selon son père, pendant ce sevrage il a dû faire face à une infection du sang, avant que ses reins n'arrêtent de fonctionner et que sa tension artérielle chute et que son coeur ne s'emballe".





"Après quatre jours passés à l'hôpital de Woodhull, sa mort a été prononcée. Nelsan avait une âme douce et généreuse. C'était un père, un fils, un petit-fils, un frère, un neveu, et un ami cher à ceux qui avaient la chance de le connaître. Il avait honte de sa dépendance et était réticent à en parler. Sa famille est persuadée que sa mort peut aider ceux qui sont dans la même situation" peut-on lire dans la suite du communiqué.