"Nous sommes et nous serons toujours une famille" : Angelina Jolie évoque pour la première fois son divorce avec Brad Pitt

Ses enfants, dont elle a récemment obtenu la garde, ont d’ailleurs été sa préoccupation première durant ce moment douloureux à vivre et dont elle a encore du mal à parler, six mois après cette séparation. "C’était très difficile. Toute ma famille a traversé ce moment délicat. Mais je me suis pleinement concentré sur mes enfants, nos enfants, a-t-elle confié aux caméras de la BBC, les larmes aux yeux et la gorge nouée. Actuellement, nous traversons une phase où tout le monde vient dormir dans ma chambre. Je me réveille en essayant de déterminer qui va sortir les chiens, qui va commencer à préparer les pancakes et qui s’est bien brossé les dents."