Nouveau piratage de stars : après Amanda Seyfried et Emma Watson, c'est au tour de Rose McGowan

Elle fait partie de ces quelques actrices victimes de piratage en ce mois de mars, après Amanda Seyfried, Katie Cassidy, Mischa Barton et Emma Watson, dont de nombreuses photos volées ont été diffusées en ligne. "Je m'exprime publiquement pour combattre ce phénomène, pas seulement pour moi mais pour toutes les autres femmes. Je veux leur épargner la douleur et l'humiliation que j'ai dû endurer", a d'ailleurs déclaré Mischa Barton ce mercredi en conférence de presse, assurant qu'elle allait porter plainte.





Cette nouvelle vague de piratage nous rappelle celle du "Fappening", lorsqu'en cette sombre soirée d'août 2014, des centaines de vidéos et photos de stars féminines ont été piratées et balancées sur internet. En mars 2016, Ryan Collins, un Américain âgé de 36 ans, est arrêté et plaide coupable, et s'il n'est pas l'instigateur de ces fuites, il est condamné à 18 mois de prison en octobre dernier.