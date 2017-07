Nouveau scandale pour le chanteur R. Kelly, accusé de détenir des jeunes femmes dans une "secte"

La nouvelle glauquissime est tombée ce lundi soir et c'est peu dire qu'elle a fait l'effet d'un choc chez les aficionados (encore nombreux) du chanteur de I Believe I Can Fly, aujourd'hui âgé de 50 ans.





Une enquête édifiante publiée par le média BuzzFeed, sous la plume du journaliste Jim DeRogatis, révèle que le chanteur de Home Alone retient contre leur gré six femmes, jeunes et majeures, dans des maisons transmuées en "temples sexuels".





Faisant partager tous les détails scabreux, le journaliste a ainsi recueilli les témoignages de trois femmes désormais délivrées du joug du gourou R. Kelly, et des parents de deux victimes, décrivant une organisation similaire à celle d'une dérive sectaire.