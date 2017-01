Officiellement divorcée de Johnny Depp, Amber Heard se console-t-elle avec Elon Musk ?

Selon The Mirror, Amber Heard serait désormais prête à passer à la seconde étape : s’afficher avec Elon Musk, le cofondateur de PayPal et patron de Tesla, constructeur de voitures électriques de luxe. Selon une source proche qui s’est livrée au tabloïd britannique, Amber Heard a confié à ses amis qu’elle était complètement toquée du milliardaire âgé de 45 ans.





"Amber est sur un petit nuage à cause de son divorce mais elle est encore plus heureuse de pouvoir désormais se montrer en public avec Elon. Ils ont planifié plein d’aventures ensemble. Elle est soulagée d’aller de l’avant. C’est un excitant nouveau chapitre qui s’ouvre pour eux", a déclaré cet anonyme. Elon Musk a divorcé pour la seconde fois en novembre dernier et depuis quelques mois les médias américains s’interrogent sur la relation entre l’actrice et l’homme d’affaires, aperçus plusieurs fois ensemble l’été dernier à Londres et à Miami.