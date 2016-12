Omar Sy est toujours la personnalité préférée des Français

Il s'est installé à la première place du classement des personnalités préférées des Français en juillet et ne semble pas prêt à la quitter. L’acteur Omar Sy est une nouvelle fois plébiscité par le sondage Ifop-JDD, diffusé ce samedi par l’hebdomadaire. Derrière lui, Simone Veil grimpe d’une place, au détriment de Jean-Jacques Goldman, troisième.





La plus grande progression revient à Francis Cabrel et Marion Cotillard, qui gagnent chacun 18 places par rapport au classement de cet été pour se classer 11e et 27e.