"On me dit que je suis trop sexy", déplore la mannequin Emily Ratajkowski

Dans un entretien accordé à l’édition australienne du magazine Harper’s Bazaar, le mannequin de 26 ans, à la langue bien pendue et à la plastique faisant l’unanimité à un point quasi universel, pousse en effet le coup de gueule suivant : "Il y a ce truc qui m’arrive, on me dit que je suis trop sexy. C'est un préjugé misogyne. Il y a des gens qui refusent de travailler avec moi parce que mes seins sont trop gros. En quoi est-ce un problème ? Et pour qui ? Les seins sont une très belle partie du corps féminin et ils méritent d'être célébrés. Ils sont beaux quand ils sont gros. Ils sont beaux quand ils sont petits. Quelle importance?" On se le demande.