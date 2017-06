On sait pourquoi Orlando Bloom était nu sur son paddle, et c'est Katy Perry qui le raconte

On avait jusque-là beaucoup moins entendu sa passagère sur le paddle évoquer le sujet. Et la version de Katy Perry diffère légèrement de celle de l'acteur britannique, dont elle est aujourd'hui séparée. "J'ai beaucoup discuté de ce moment en thérapie", s'est-elle amusée sur la radio australienne KIIS dans l'émission de Kyle et Jackie O. "Il m'a demandé si je voulais être [nue] et j'ai dit : 'euh non'", a-t-elle poursuivi avant de livrer des détails davantage croustillants. "Vous savez, quand vous sortez avec quelqu'un vous pensez que ça peut être sympa de fricoter par là, mais je n'étais pas d'humeur, j'ai gardé ça pour le bateau", a-t-elle ainsi raconté.