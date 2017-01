"ONPC" : sur Twitter, Karine Le Marchand répond à Mazarine Pingeot après son tacle dans l'émission

Fallait pas la chercher ! Ce samedi sur France 2, Mazarine Pingeot était l'invitée de Laurent Ruquier dans "On est pas couché". Une émission au cours de laquelle elle a été interrogée sur l'émission "carton" de M6, présentée par Karine Le Marchand, "Ambition Intime".





Mazarine Pingeot n'a pas été tendre avec ce programme qu'elle n'a pas "tellement envie de regarder". "Je ne l’ai pas vu et je n’ai pas tellement envie de le regarder. Moi ce qui m’étonne, c’est la promotion de l’intime et du psychologique chez un homme politique au détriment du discours, c’est (...) dans l’air du temps et la dérive de la société", a confié Mazarine Pingeot.