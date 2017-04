Orlando Bloom "extrêmement surpris" par l’agitation autour de son pénis l’été dernier

Le magazine avance que si une femme avait été surprise dans la même situation, des réactions outragées - et non amusées - auraient envahi les réseaux sociaux. Un traitement deux poids, deux mesures ? Orlando Bloom n'y a même pas réfléchi. "Je n'ai pas été aussi loin, chérie. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Note à vous-même : vous n'êtes jamais libre. Ha !" Une manière bien à lui de jurer que cul nu, on ne le reverra plus.