Pamela Anderson vient à Calais et Grande-Synthe pour rencontrer les migrants

"Cela faisait longtemps que je voulais venir voir à quoi ressemblait la jungle de Calais", a-t-elle raconté au journal local. "Maintenant qu’elle n’existe plus, j’ai voulu visiter ce camp, à Grande-Synthe. Tout le monde devrait venir voir ce qui se passe ici et se demander quelle aide on peut apporter", a-t-elle poursuivi.





Si Pamela Anderson est davantage connue pour ses actions en faveur de la cause animale, ce n'est pas la première fois qu'elle s'intéresse au sort des migrants. En 2015, elle s'était par exemple rendue dans un camp de réfugiés à Berlin.





Quant à Calais, ce n'est pas non plus la première fois qu'une célébrité vient sur les lieux. Comme le rappelle France 3 Nord-Pas-de-Calais, il y a notamment eu Charlie Winston, Lilly Allen, Will I am ou encore Jude Law avant elle.